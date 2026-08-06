Треть владельцев сократили пользование автомобилем в Новосибирской области

В Новосибирской области 32% владельцев автомобилей стали реже пользоваться личным транспортом, 25% рассказали, что не откажутся от поездок даже при высокой цене на бензин. Всероссийский опрос с 27 июля по 3 августа 2026 года провел интернет-портал «Дром» среди пользователей сайта. В нем приняли участие почти 12 тыс. автолюбителей страны.

Остальные участники опроса назвали конкретные ценовые пороги, после которых они готовы отказаться от использования личного транспорта: 17% опрошенных заявили, что пересядут на общественный транспорт или начнут ходить пешком при цене от 100 руб. за литр топлива. Еще для 16% «красная линия» проходит на отметке 150 руб., а для каждого десятого водителя (10%) — лишь при достижении 200 руб. за литр.

Из регионов России наибольший процент водителей, сокративших число поездок, отмечен в Крыму (46%), а также в Пермском крае, Воронежской и Тюменской областях (по 37%).

Лолита Белова