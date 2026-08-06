Электричка насмерть сбила нижегородца
Нижегородец погиб под колесами электропоезда утром 6 августа. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СК России.
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ
В ведомстве уточнили, что на 12-м км перегона Костариха — Починки 19-летний нижегородец нарушил правила безопасности и оказался в габаритах состава. Машинист электропоезда Нижний Новгород — Заволжье не успел остановить состав.
По данному факту организована проверка по ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.