Электричка насмерть сбила нижегородца

Нижегородец погиб под колесами электропоезда утром 6 августа. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что на 12-м км перегона Костариха — Починки 19-летний нижегородец нарушил правила безопасности и оказался в габаритах состава. Машинист электропоезда Нижний Новгород — Заволжье не успел остановить состав.

По данному факту организована проверка по ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Владимир Зубарев