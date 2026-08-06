Выпускники и педагоги Темрюкского района получили поощрения по итогам учебного года

24 педагога и 43 выпускника 12 школ Таманского полуострова получили благодарственные письма от администрации пяти муниципалитетов Темрюкского района и поощрительную выплату от ОТЭКО, оператора морских терминалов в порту Тамань, за достижение высоких результатов в учении и общественной деятельности.

Учитель Ольга Пелипенко и 100-балльник по русскому Вард Бояджян

Фото: пресс-служба ОТЭКО

Компания проводит награждение ежегодно с 2022 года как часть реализации собственной Программы поддержки образования и талантливой молодежи. В текущем году сумма выплат составила 1,275 млн руб., за пять лет действия программы — 6,8 млн руб.

Церемонию награждения открыли начальник отдела общего образования управления образованием Темрюкского района Наталья Потапенко и директор по корпоративной социальной ответственности ОТЭКО Александр Бурмака. «Вы лучшие из лучших. Потому что ваши высокие результаты экзаменов — это не просто ведомости, а реальный вклад в будущее нашего района, края и страны. Ваши достижения — высокие баллы на Едином государственном экзамене, победы в олимпиадах, конкурсах, активное участие в общественной жизни — все это результат вашего труда, упорства, целеустремленности»,— обратилась к выпускникам Наталья Потапенко.

Четверо выпускников удостоены особого признания за 100 баллов по ЕГЭ. Вард Бояджян из школы №6 станицы Старотитаровской отлично сдал экзамен по русскому языку, выпускники школы №2 Темрюка Федор Озюмченко и Артем Чепелин — по физике и химии соответственно, Арина Мухаметянова из таманской школы №9 — по литературе. Девушка дважды поднималась на сцену станичного ДК «Юность» — второй раз в числе девяти золотых медалистов.

Как отметил Александр Бурмака, компания работает в тесном взаимодействии с органами власти и администрациями поселений, чтобы будущим поколениям было комфортно и результативно получать знания и опыт. «Учитесь и возвращайтесь в Темрюкский район работать на благо нашей малой родины»,— подчеркнул он.

В компании подчеркивают, что цель Программы поддержки образования ОТЭКО — последовательно мотивировать подростков Таманского полуострова на достижение успехов в учебе, спорте и общественной жизни, помочь одаренным и целеустремленным детям при поступлении в вузы и дальнейшем трудоустройстве. В настоящее время программа охватывает школы Вышестеблиевского, Таманского, Новотаманского и Сенного сельских поселений Темрюкского района.

Системный подход ОТЭКО к развитию социальной инфраструктуры и кадрового потенциала Таманского полуострова подтверждает и расширение ежегодного договора компании с муниципалитетами о сотрудничестве в экономическом и социальном развитии. В 2026 году количество получателей поддержки выросло до 56 муниципальных и общественных организаций, объем социальных инвестиций компании составил 20 млн рублей, из которых 10,5 млн рублей направлено на поддержку учреждений образования.