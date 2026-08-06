В ЮФО отмечен самый низкий уровень строительной инфляции

В Южном федеральном округе по итогам первого полугодия 2026 года зафиксирована самая низкая строительная инфляция среди всех федеральных округов России — 4,1%. Такие данные приводятся в исследовании Sherpa Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По оценке аналитиков, относительно низкий показатель может объясняться высокой базой прошлого года, когда рост цен в строительной отрасли округа достигал 10,1%.

Наиболее высокий уровень строительной инфляции в январе—июне 2026 года отмечен в Приволжском федеральном округе, где цены выросли на 9%.

Как поясняют в Sherpa Group, строительная инфляция отражает изменение стоимости строительных материалов, оборудования, аренды техники, оплаты труда и других составляющих строительного процесса по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

По расчетам компании на основе данных Росстата, в целом по России строительная инфляция в первом полугодии составила 6,7%. Для сравнения, годом ранее показатель достигал 10,1%, а по итогам первого квартала 2026 года — 6,9%.

Эксперты отмечают, что в мае и июне темпы роста цен в строительной отрасли практически не менялись. По их мнению, существенного замедления инфляции в ближайшие месяцы ожидать не стоит, при этом сохраняются риски ее ускорения на фоне возможного повышения деловой активности в строительном секторе.

Вячеслав Рыжков