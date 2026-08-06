В Новороссийске установят первые модульные укрытия в Восточном районе

Власти Новороссийска приступили к установке первых модульных укрытий в Восточном районе города. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Первые три защитных сооружения разместят на Сухумском шоссе, 80 и 98, а также в переулке Пенайском, 2. По словам мэра, площадки выбраны рядом с жилыми домами, где ранее отсутствовали укрытия в шаговой доступности.

Каждое укрытие представляет собой монолитный железобетонный блок весом 15 т со стенами толщиной 140 мм. Сооружения не имеют окон и рассчитаны на одновременное размещение до 19 человек.

Как отметил Андрей Кравченко, в городе продолжает совершенствоваться система гражданской защиты. При сигнале «Внимание всем!» жителям и отдыхающим необходимо оперативно покинуть пляжи и другие общественные пространства. Эвакуацию координируют спасатели, сотрудники полиции, Росгвардии, представители администрации и казачества.

На пляжах, расположенных рядом с укрытиями, установлены указатели направления эвакуации. В зонах, где защитных сооружений нет, размещены схемы с маршрутами к ближайшим выходам с береговой линии. Интерактивная карта укрытий также доступна в мобильном приложении «Безопасный Новороссийск», которое работает без подключения к интернету.

В последние месяцы муниципалитеты Краснодарского края последовательно усиливают меры гражданской защиты на фоне сохраняющейся угрозы атак беспилотных летательных аппаратов, уделяя особое внимание развитию системы оповещения, навигации и доступности защитных сооружений для жителей и отдыхающих.

Анна Гречко