С 10 августа «Комета» между Сочи и Сухумом начнет ходить трижды в неделю

Судно на подводных крыльях «Комета 120М» с 10 августа увеличит частоту рейсов между Сочи и Сухумом с двух до трех раз в неделю. Об этом сообщило Министерство экономики Абхазии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Согласно новому расписанию, регулярные пассажирские перевозки по маршруту Сочи—Сухум—Сочи будут осуществляться по средам, пятницам и воскресеньям. Отправление из Сочи запланировано на 09:00, обратный рейс из Сухума — на 17:00.

По данным ведомства, с 15 мая по 5 августа 2026 года «Комета 120М» выполнила 16 рейсов и перевезла 1323 пассажира.

Одновременно с изменением расписания вводятся новые тарифы. Стоимость билета для взрослых в одну сторону составит 2,8 тыс. руб., туда и обратно — 4 тыс. руб. Для детей в возрасте от 5 до 11 лет билет в одну сторону будет стоить 1,4 тыс. руб., в обе стороны — 2,7 тыс. руб.

Стоимость льготного билета установлена на уровне 2520 руб. Право на его приобретение имеют ветераны боевых действий и Великой Отечественной войны, инвалиды, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, пенсионеры, включая военных пенсионеров и пенсионеров силовых ведомств, а также школьники, студенты очной формы обучения и члены многодетных семей. Для оформления льготного или детского билета необходимо предоставить документ, подтверждающий право на льготу или возраст ребенка.

Вячеслав Рыжков