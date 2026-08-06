Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 7 августа

Австралийский доллар 57,0471
Английский фунт 108,8256
Белорусский рубль 27,6549
Гонконгский доллар* 10,3174
Дирхам ОАЭ 22,0366
Доллар США 80,9293
Евро 93,1901
Индийская рупия** 85,0780
Казахстанский тенге** 17,1468
Канадский доллар 57,5272
Китайский юань 11,9684
СДР 110,4879
Сингапурский доллар 63,1767
Турецкая лира* 17,0334
Украинская гривна* 18,1092
Шведская крона* 84,7761
Швейцарский франк 99,9374
Японская иена** 51,3706

*За 10. **За 100.