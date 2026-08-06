Черноземье 06.08.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 7 августа Австралийский доллар 57,0471 Английский фунт 108,8256 Белорусский рубль 27,6549 Гонконгский доллар* 10,3174 Дирхам ОАЭ 22,0366 Доллар США 80,9293 Евро 93,1901 Индийская рупия** 85,0780 Казахстанский тенге** 17,1468 Канадский доллар 57,5272 Китайский юань 11,9684 СДР 110,4879 Сингапурский доллар 63,1767 Турецкая лира* 17,0334 Украинская гривна* 18,1092 Шведская крона* 84,7761 Швейцарский франк 99,9374 Японская иена** 51,3706 *За 10. **За 100.