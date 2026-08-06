Подросток получил черепно-мозговую травму во время атаки БПЛА на Энгельс

В результате атаки дронов ВСУ на Саратовскую область пострадал подросток. Подробности сообщили в Саратовской областной детской больнице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

16-летний юноша поступил в стационар несколько дней назад. Медики уточнили, что молодой человек получил черепно-мозговую травму. Подростку диагностировали сотрясение мозга.

На данный момент пациент находится в нейрохирургическом отделении. Врачи делают все возможное для физической и ментальной стабильности мальчика. Молодого человека навестила детская омбудсвумен Саратовской области Юлия Васильева.

Атака украинских беспилотников на Саратовскую область произошла в ночь с 1 на 2 августа. Дрон попал в многоэтажку. Погибли два человека.

Дарья Васенина