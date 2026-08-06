«Тамбовская энергосбытовая компания» займет своему акционеру до 276 млн

Совет директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (ТЭСК) согласовал заключение договора займа с контролирующим акционером — ПАО «Интер РАО». Это следует из сервера раскрытия информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Максимальный размер сделки с учетом процентов оценивается в 276,2 млн руб., лимит единовременной задолженности — 180 млн руб. Согласно условиям договора, ТЭСК предоставляет заемщику средства на пополнение оборота. Займы выдаются траншами сроком не более чем на один рабочий день, а процентная ставка определяется по соглашению сторон, но не может превышать ключевую ставку Банка России. Период заимствования по договору составляет три года.

Доля прямого владения ПАО «Интер РАО» в уставном капитале ТЭСК составляет 59,3%, а с учетом косвенного владения через подконтрольные структуры — 85,64%. В числе заинтересованных лиц также указан член совета директоров ТЭСК и член правления ПАО «Интер РАО» Дмитрий Орлов (доля участия — 0%).

Стоимость активов ТЭСК по данным бухгалтерской отчетности на 30 июня 2026 года составляет 3 млрд руб. Ранее стало известно, что компания застраховала сотрудников на 2,5 млрд руб.

По данным Rusprofile, ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» работает с 2005 года и специализируется на торговле электроэнергией. Уставный капитал общества составляет 34,8 млн руб. Генеральным директором компании является Александр Мурзин. По итогам 2024 года выручка ПАО достигла 7,56 млрд руб., увеличившись на 5,5% по сравнению с 2023 годом. Чистая прибыль выросла на 49,6% и составила 467 млн руб.

Анна Швечикова