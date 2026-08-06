В Энгельсе накрыли подпольный цех по производству водки и коньяка

В Энгельсе задержали трех местных жителей, подозреваемых в нелегальном производстве и сбыте водки и коньяка (пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Владимирской области Фото: ГУ МВД России по Владимирской области

Организатором незаконного бизнеса стал 41-летний ранее судимый мужчина, оборудовавший цех в частном доме в поселке Приволжском. Двое его знакомых помогали с розливом и транспортировкой товара в торговые точки.

Сотрудники полиции изъяли более 4 тыс. бутылок водки и коньяка без акцизных марок, а также почти 6,9 тыс. литров спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения. Оценочная стоимость продукции превышает 2,2 млн руб.

Нина Шевченко