Нижегородцу назначили 2,5 года колонии за принуждение к даче ложных показаний
Ранее судимого Романа Моталова в городе Урене Нижегородской области приговорили к 2,5 года колонии строгого режима за принуждение свидетеля к даче ложных показаний (ч. 3 ст. 309 УК РФ). Об этом сообщили в Уренском райсуде.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Согласно материалам дела, 12 января 2026 года подсудимый удерживал потерпевшую в квартире, принуждая признаться в убийстве, которое совершил его знакомый. Потерпевшая была свидетелем этого убийства.
Получив отказ, подсудимый избил ее и угрожал убийством, приставляя нож к горлу. Преступные действия пресекли приехавшие родственники потерпевшей.
В судебном заседании фигурант признал вину.