Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Нижегородцу назначили 2,5 года колонии за принуждение к даче ложных показаний

Ранее судимого Романа Моталова в городе Урене Нижегородской области приговорили к 2,5 года колонии строгого режима за принуждение свидетеля к даче ложных показаний (ч. 3 ст. 309 УК РФ). Об этом сообщили в Уренском райсуде.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, 12 января 2026 года подсудимый удерживал потерпевшую в квартире, принуждая признаться в убийстве, которое совершил его знакомый. Потерпевшая была свидетелем этого убийства.

Получив отказ, подсудимый избил ее и угрожал убийством, приставляя нож к горлу. Преступные действия пресекли приехавшие родственники потерпевшей.

В судебном заседании фигурант признал вину.

Галина Шамберина