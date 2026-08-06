Нижегородцу назначили 2,5 года колонии за принуждение к даче ложных показаний

Ранее судимого Романа Моталова в городе Урене Нижегородской области приговорили к 2,5 года колонии строгого режима за принуждение свидетеля к даче ложных показаний (ч. 3 ст. 309 УК РФ). Об этом сообщили в Уренском райсуде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, 12 января 2026 года подсудимый удерживал потерпевшую в квартире, принуждая признаться в убийстве, которое совершил его знакомый. Потерпевшая была свидетелем этого убийства.

Получив отказ, подсудимый избил ее и угрожал убийством, приставляя нож к горлу. Преступные действия пресекли приехавшие родственники потерпевшей.

В судебном заседании фигурант признал вину.

Галина Шамберина