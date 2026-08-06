Под Ярославлем при возгорании дачного дома пострадал человек

При пожаре в Ярославском округе в СНТ «Нефтяник-2» пострадал 65-летний мужчина. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Возгорание началось рано утром 5 августа. На место приехали 16 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. За два часа огонь потушили. За это время он уничтожил дачный дом площадью 60 кв. м и легковой автомобиль. В результате возгорания были повреждены электростолб и сайдинг соседнего дома.

«Все обстоятельства произошедшего пожара устанавливают дознаватели МЧС России»,— сообщили в ведомстве.

Алла Чижова