ОЭЗ «Липецк» судится со структурой «Ростеха» за долги по аренде и теплу

АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) "Липецк"» обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением к АО «РТ-Станкоинструмент» (входит в структуру «Ростеха») о взыскании 18,1 млн руб. В сумму входит 13,8 млн руб. задолженности по арендной плате, свыше 2,6 млн неустойки, 1 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 507,2 тыс. руб. задолженности по тепловой энергии. Информация появилась в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным суда, заявление было подано 23 июля и принято к производству 28 июля. Следующее заседание по делу назначено на 1 сентября.

Также в картотеке содержится информация о еще одном заявлении ОЭЗ «Липецк» к АО «РТ-Станкоинструмент» о выдаче судебного приказа. Сумма требований по делу составляет 484,9 тыс. руб., их суть пока не раскрывается. Информации о принятии иска к производству нет.

По данным Rusprofile, АО «РТ-Станкоинструмент» зарегистрировано на территории грязинской площадки ОЭЗ «Липецк» с октября 2023 года. Основной вид деятельности предприятия — производство металлообрабатывающих станков, уставный капитал — 1,5 млн руб. С июля 2023-го пост генерального директора занимает Алексей Шелгунов. Финансовые результаты компании за 2025 год демонстрируют рост: выручка увеличилась более чем вдвое — с 7,7 млн до 16,5 млн руб. Чистая прибыль составила 3,3 млн руб.против убытка 13,8 млн руб. годом ранее.

В конце 2023 года «Ъ-Черноземье» писал, что «Ростех» намерен открыть на грязинской площадке ОЭЗ «Липецк» производство нескольких видов станков мощностью в перспективе до 160 единиц в год. АО «РТ-Станкоинструмент» на тот момент рассчитывало вложить в проект более 300 млн руб. в перспективе трех лет. С тех пор информации о проекте не появлялось.

Денис Данилов