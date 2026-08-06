Производитель стеклопакетов из Красноярска модернизировал линию за 88 млн рублей

Предприятие по производству стекла и строительных стеклопакетов — «Стекольная компания Реал», чьи мощности расположены в Красноярске, вложило почти 88 млн руб. в покупку нового оборудования. Линия предназначена для резки, шлифовки и закалки стекла, сообщает пресс-служба правительства региона. Финансирование проекта осуществлялось с привлечением льготного займа Фонда развития промышленности (ФРП).

Модернизация позволила компании нарастить общий объем производства до 294,2 тыс. кв. м в год. Основной прирост пришелся на закаленное и многослойное безопасное стекло (рост на 82,6 тыс. кв. м), а также стеклопакеты (рост на 62,4 тыс. кв. м).

ООО «Стекольная компания Реал» зарегистрировано в Красноярске в 2015 году в сфере обработки и формирования листового стекла. С момента основания и по настоящее время единоличным директором и владельцем предприятия является Кудрат Гаджимахадов. По данным сервиса Rusprofile, в 2025 году выручка общества составила 297,9 млн руб., чистая прибыль — 1,23 млн руб.

Лолита Белова