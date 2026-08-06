Диево-Городище может получить статус исторического поселения

Государственная служба охраны объектов культурного наследия Ярославской области рассматривает научно-проектную документацию о включении села Диево-Городище Некрасовского округа в перечень исторических поселений регионального значения. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Круглякова / Коммерсантъ Фото: Марина Круглякова / Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что также служба рассматривает документы о присвоении статуса исторического поселения селу Некоуз. По словам руководителя службы Светланы Охинцевой, оба населенных пункта имеют историческую ценность, памятники и особую сохранившуюся среду.

Присвоение статуса исторического поселения позволяет населенным пунктам участвовать в федеральных конкурсах и государственных программах, а также привлекать средства на развитие инфраструктуры и туризма. Всего в Ярославской области сейчас 13 населенных пунктов имеют статус исторических поселений. Среди них — Поречье-Рыбное Ростовского округа, Курба Ярославского округа и Вятское Некрасовского округа.

Условным годом основания села Диево-Городище считается 1410 год. По данным историков, в XV веке Деево (современное произношение — Диево) городище принадлежало ярославским князьям Деевым. До настоящего времени в селе сохранились Троицкая церковь (1787) и Смоленский храм (1699).

Алла Чижова