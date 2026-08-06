На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за жары до +39 градусов

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 августа температура воздуха в регионе местами достигнет +39 градусов. Соответствующую информацию распространили через муниципальные службы Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Согласно штормовому предупреждению, 7 августа в Краснодарском крае ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до +39 градусов. На черноморском побережье воздух прогреется до +37 градусов. По прогнозу синоптиков, 8 и 9 августа сильная жара сохранится в северной половине Краснодарского края, где температура также достигнет +39 градусов.

Муниципальное бюджетное учреждение «АПК Безопасный город — ЕДДС» Новороссийска направило информацию о штормовом предупреждении в средства массовой информации, а также для размещения на официальных ресурсах администрации и городской думы. Жителям рекомендовали следить за сообщениями средств массовой информации, телевидения и радио.

Ранее Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщал, что 6 августа на территории Краснодарского края прекратятся осадки и установится жаркая погода. По прогнозу синоптиков, в регионе ожидалась переменная облачность, а дневная температура воздуха местами должна была достигнуть +37 градусов. Одновременно в большинстве районов края сохранялась высокая пожароопасность четвертого класса.

По данным синоптиков, в ночь на 6 августа температура воздуха в Краснодарском крае составляла от +18 до +23 градусов, а в юго-восточных предгорьях — от +14 до +19 градусов. Днем воздух прогревался до +32…+37 градусов.

На черноморском побережье ночью ожидалось от +20 до +25 градусов, днем — от +29 до +34 градусов. В дневные часы местами прогнозировались порывы восточного ветра скоростью до 15–18 м/с.

В Краснодаре 6 августа осадков не ожидалось. Температура воздуха ночью составляла +19…+21 градус, днем — +33…+35 градусов. Скорость ветра при порывах достигала 15–17 м/с.

По информации Краснодарского ЦГМС, прекращение осадков и повышение температуры прогнозировались на всей территории региона. Наиболее высокие значения ожидались во внутренних районах края, где воздух местами прогревался до +37 градусов. На черноморском побережье жара была менее интенсивной, однако температура воздуха также должна была достигнуть +34 градусов.

Мария Удовик