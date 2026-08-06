ВЭБ.РФ направил 1,3 млрд рублей на реконструкцию депо в Нижнем Новгороде

ВЭБ.РФ направил 1,3 млрд руб. из Фонда национального благосостояния на реконструкцию трамвайного депо № 2 в Нижнем Новгороде, сообщили в госкорпорации. Работы ведутся в рамках комплексной модернизации трамвайной сети по концессии с ООО «Экологические проекты», ее общая стоимость оценивается в 50,4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

Депо № 2 является крупнейшим в России: его территория площадью 9,4 га позволяет разместить и обслуживать до 150 единиц техники. «В рамках реконструкции предусмотрено обновление производственных объектов, инженерной инфраструктуры и создание современных условий для обслуживания трамвайного транспорта», — отметили в ВЭБ.РФ.

В Нижний Новгород уже поставлено 166 новых трамваев и реконструировано 117,5 км путей. Общий объем одобренного финансирования ВЭБ.РФ составляет 31,2 млрд руб. Как писал «Ъ-Приволжье», реконструкция трамвайной сети завершится в 2027 году.

Владимир Зубарев