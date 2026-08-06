Фигурантам дела с ложными центрами здоровья в Удмуртии избрали меру пресечения

Семерых обвиняемых в создании ложных оздоровительных центров в Удмуртии отправили в СИЗО до 21 сентября. Еще трое получили запрет определенных действий. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

Напомним, 45-летний организатор сети ложных оздоровительных центров в Ижевске и Перми и девять сотрудников стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК, до 10 лет лишения свободы). Под видом оказания услуг они гарантировали клиентам полное восстановление организма и избавление от болезней, считают в СКР. Обвиняемые заманивали людей, в основном пенсионеров, на бесплатную консультацию через обзвоны и раздачу буклетов.

После ознакомительной процедуры с посетителями начинали общаться кураторы, которые агрессивно навязывали гражданам дорогостоящее и ненужное лечение, а также дополнительные услуги. По данным СУ СКР по Удмуртии, от их действий пострадало 30 жителей республики и несколько десятков граждан из других субъектов. Ущерб превысил 1 млн руб.