В Свердловской области подтопленными остаются 32 дома и более 1,1 тыс. участков
В Свердловской области в зоне подтопления остаются 32 жилых дома, три дачных дома, 1126 приусадебных участков, девять низководных мостов и один участок автомобильной дороги. За последние сутки вода ушла из трех жилых домов и 80 приусадебных участков, сообщили в региональном МЧС.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
Накануне губернатор Денис Паслер обсудил с руководителем Федерального агентства водных ресурсов Дмитрием Кирилловым план по расчистке русел свердловских рек. По словам главы региона, первыми работы начнутся на реке Ница — в августе–сентябре этого года, завершить их планируется весной 2027 года. В дальнейшем расчистку русел проведут и на других реках в муниципалитетах области.