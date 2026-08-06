В Red Wings прокомментировали задержку рейсов из-за ограничений в Сочи

Авиакомпания Red Wings прокомментировала изменения в расписании рейсов, связанные с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе Сочи. В компании рассказали «Ъ-Кубань», что корректируют выполнение части рейсов, а пассажирам задержанных вылетов предоставят предусмотренные правилами услуги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Red Wings пояснили, что из-за действующих ограничений авиакомпания внесла изменения в расписание нескольких рейсов. Пассажирам предоставят напитки и питание, а при необходимости разместят в гостиницах за счет перевозчика. В компании также попросили с пониманием отнестись к причинам задержек, подчеркнув, что обеспечение безопасности полетов и пассажиров остается приоритетом.

Ранее стало известно, что из-за неоднократного введения временных ограничений на прием и отправку воздушных судов аэропорт Сочи продолжает работать по скорректированному расписанию. По данным на утро 6 августа, задерживаются около 120 рейсов, а восемь самолетов по решению авиакомпаний направили на запасные аэродромы. Изменения затронули как международные, так и внутренние направления.

Самая продолжительная задержка зафиксирована на рейсе NE-689 авиакомпании Nesma Airlines в Шарм-эль-Шейх. Самолет должен был вылететь еще 5 августа, однако отправление перенесли почти на 21 час. На момент публикации ограничения на выполнение полетов продолжали действовать.

Почти на 23 часа изменили время вылета рейса SU-640 авиакомпании «Аэрофлот» в Стамбул. Согласно обновленному расписанию, самолет должен отправиться в 12:10. Из-за этого также скорректировали следующий рейс по данному маршруту, который вместо 13:40 планируется выполнить в 20:10.

На направлении Сочи—Тель-Авив также изменили расписание двух рейсов. Вылет рейса WZ-931 авиакомпании Red Wings перенесли более чем на 18 часов — до 10:00. Рейс A4-5025 авиакомпании «Азимут» задержали примерно на три часа.

Более чем на 17 часов перенесли отправление рейса WZ-555 в Батуми. Самолет должен вылететь не раньше 11:55. Из-за изменения расписания часть пассажиров не успела на стыковочные рейсы.

Корректировки затронули и внутренние перевозки. Рейс авиакомпании «Икар» в Казань перенесли более чем на сутки — с 5 августа на 15:00 6 августа. Несколько рейсов «Аэрофлота» по маршруту Сочи—Москва (Шереметьево) также выполняются с существенным отклонением от расписания, при этом один из самолетов прибудет в столицу почти на сутки позже первоначального времени.

По информации пресс-службы аэропорта Сочи, на 10:00 обстановка в терминале оставалась спокойной. Для пассажиров дополнительно установили 300 мест для сидения и выделили отдельное помещение для семей с детьми. Авиакомпании организовали размещение пассажиров задержанных рейсов в гостиницах, а также обеспечивают их питанием и напитками.

Мария Удовик