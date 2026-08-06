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В Пятигорске особняк Маруфовой включен в реестр ОКН

В Пятигорске в перечень объектов культурного наследия включен особняк Маруфовой на ул. Мира, 42. Соответствующие данные внесены в государственный реестр ОКН.

Фото: Яндекс.Панорамы

Фото: Яндекс.Панорамы

Здание, возведенное на рубеже XIX–XX веков, представляет собой двухэтажный дом с подвалом. Архитектурный облик строения отличает прямоугольная конфигурация, дополненная тремя ризалитами на южном фасаде и выразительным крыльцом.

Особняк играет важную роль в сохранении историко-градостроительной среды центральной улицы курортного города.

Наталья Белоштейн

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