В Сочи раскуплены билеты на поезда до Москвы до конца августа

Свободных мест на поезда из Сочи в Москву, отправляющиеся в последние дни августа, практически не осталось. Наиболее востребованными оказались рейсы, позволяющие прибыть в столицу до начала нового учебного года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

На 29 августа, когда из Сочи отправляются 12 поездов, свободные места сохранились только в двух составах. В поезде №198 компании ГСЭ доступны девять мест в купейных вагонах. В поезде №100 Федеральной пассажирской компании остаются два места в плацкарте и одно место более высокого класса.

На следующий день ситуация немного отличается. В поезде №198 еще доступны 62 места в купе стоимостью 11,6 тыс. руб., однако большинство из них расположены на верхних полках. Кроме того, остается одно верхнее боковое место возле туалета за 6,2 тыс. руб. В остальных поездах Федеральной пассажирской компании и в одном составе ТПК суммарно доступны лишь 22 билета, включая места в вагонах СВ стоимостью до 45 тыс. руб.

Высокий спрос сохраняется и на рейсы 26–28 августа. На каждую из этих дат в продаже остается лишь по 25–30 билетов.

При этом авиасообщение с Москвой остается более доступным. Дефицита билетов на самолеты не наблюдается. Самыми востребованными стали вылеты 30 августа, когда минимальная стоимость перелета без багажа начинается от 22 тыс. руб. На 31 августа цены стартуют от 17 тыс. руб., на 29 августа — от 19 тыс. руб.

Ранее стало известно, что из-за неоднократного введения временных ограничений на прием и отправку рейсов аэропорт Сочи работает по скорректированному расписанию. По данным на утро 6 августа, задерживаются около 120 рейсов, восемь самолетов направлены на запасные аэродромы. Самая продолжительная задержка — у рейса NE-689 в Шарм-эль-Шейх (вылет должен был состояться 5 августа, перенесен почти на 21 час), рейс SU-640 в Стамбул задержан почти на 23 часа, рейс WZ-931 в Тель-Авив — более чем на 18 часов, рейс WZ-555 в Батуми — более чем на 17 часов, рейс «Икара» в Казань перенесен более чем на сутки, несколько рейсов «Аэрофлота» в Москву также выполняются с существенным отклонением. На 10:00 в терминале обстановка спокойная, для пассажиров установили дополнительные места и помещение для семей с детьми, авиакомпании организовали размещение в гостиницах, питание и напитки.

Мария Удовик