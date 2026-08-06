Кубанский казачий хор, литературное шоу и выставка «В поисках радости»

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Северного Кавказа смогут посетить концерты исполнителей разных жанров, посмотреть спектакль и кино, а также посетить выставку «В поисках радости» и стендап. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Кубанского казачьего хора Фото: сайт Кубанского казачьего хора

Где послушать музыку

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

7 августа в 19:00 в «Зеленом театре» в Нальчике пройдет концерт Азамата Биштова. Главными хитами популярного исполнителя кавказской эстрады являются такие композиции как «Хожу хмельной», «Горький чай», «Боль моя», «Сто причин» и «Очаровала».

Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)

8 августа в 18:00 в ставропольском клубе «Парк Культуры» выступит бывшая участница группы Cream Soda Анна Романовская. Певица начала сольную карьеру в 2022 году, ее популярными песнями стали «Свобода», «Я окей» и «Может быть».

Стоимость билетов — 900 руб. (18+)

8 августа в 19:00 в «Зеленом театре» Ставрополя выступит Кубанский казачий хор. Духовно-патриотическая программа «Русь от края до края!» приурочена к 214-му дню рождения хора. На сцене одновременно задействованы почти сто человек, включая танцоров. Главной темой программы является любовь к Родине.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (6+)

9 августа в 19:00 в черкесском амфитеатре «Зеленый остров» пройдет большой концерт музыкантов из разных регионов. На сцене выступят Эльдар Далгатов, Ахра, Александр Гум, Федос, Сарги, Дани Абро, Артуро, Барни, Муслим Ларго, Асият Исаева, Артикс и Шахо.

Стоимость билетов — от 1600 руб. (6+)

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Что смотреть в кино

В пятницу и в выходные в кинотеатрах Северного Кавказа продолжатся показы испанской мелодрамы «Все, что мы потеряли». После смерти родителей молодая начинающая художница Леа перестала рисовать и радоваться жизни. Перед многомесячной командировкой в Берлин ее брат просит своего лучшего друга Акселя временно приютить девушку, и тот становится единственным человеком, способным вернуть ей веру в себя.

Стоимость билетов — от 300 руб. (18+)

Также в кинотеатрах продолжают показывать фильм ужасов «Обсессия». Главный герой Беар давно и безответно влюблен в Ники. Однажды в магазине эзотерики он находит волшебную палочку. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. Девушка и правда в него влюбляется, но счастью парня очень скоро приходит конец — Ники становится им одержима, а ее знаки внимания становятся очень навязчивыми.

Стоимость билетов — от 230 руб. (18+)

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Чем еще можно заняться

В Ставрополе в Art Moon 9 августа в 19:00 пройдет литературное шоу для всей семьи. На сцене будет представлена добрая и смешная программа от писателя Александра Райна и актера Владимира Лесных. Артисты прочтут трогательные рассказы Александра Райна под звуки живого пианино.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)

9 августа в 20:00 в Harat’s Pub в Ставрополе пройдет стендап концерт ростовского комика Игоря Ерошенко. Полуфиналист проекта «Открытый микрофон» на ТНТ, победитель Open Mic и Money Mic на VK подготовил программу с яркими наблюдениями, честными историями и проверенными шутками.

Стоимость билетов — 700 руб. (18+)

В картинной галерее Черкесска продолжает работу выставка «В поисках радости». В экспозиции представлены произведения Зураба Церетели, а также других академиков РАХ. В экспозицию вошли монументальные живописные полотна, многоцветные эмали и графические листы.

Стоимость билетов — 80 руб. (0+)

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