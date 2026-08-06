В Югре задержали мигранта, находившегося в федеральном розыске

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре) полицейские задержали 21-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Автомобиль под его управлением был остановлен во время профилактического рейда на загородной автодороге в Советском районе. При проверке документов полицейские установили, что мужчина разыскивается правоохранительными органами по подозрению в совершении преступления. В январе 2026 года фигурант, управляя автомобилем в Екатеринбурге, совершил дорожно-транспортное происшествие. В мае по данному факту следственным отделом ГУ МВД по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ, а фигуранту наложен запрет на выезд из Российской Федерации.

Кроме того, проверка показала, что с июля 2026 года иностранец проживал на территории России без постановки на миграционный учет по месту пребывания. «В настоящее время нарушитель привлечен сотрудниками полиции к административной ответственности по ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации»,— сообщили в полиции.

После задержания мужчину передали инициатору розыска. На время предварительного следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Полина Бабинцева