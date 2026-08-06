На сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдет премьера оперы Шостаковича «Нос»

На сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в рамках VII Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем» сегодня, 6 августа, пройдет премьера оперы Шостаковича «Нос» (12+), основанная на одноименной повести Николая Гоголя. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

«"Нос" — это опера, которая заставляет смеяться над собой и окружающим миром, но при этом побуждает к глубоким размышлениям. Она напоминает нам о том, как легко потерять себя в погоне за иллюзиями, и как важно сохранять свою человечность, даже когда реальность кажется совершенно абсурдной», — говорится в сообщении.

Дирижер-постановщик оперы — Павел Смелков, дирижер — Евгений Хохлов, режиссер-постановщик — Ксения Шостакович, художник-постановщик и художник по костюмам — Юлиана Лайкова. Премьерный показ также состоятся 8 сентября в 18:30.

Сабрина Самедова