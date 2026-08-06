В три раза увеличился спрос на электромобили в Удмуртии в первом полугодии

Спрос на электромобили в Удмуртии вырос втрое в первом полугодии относительно аналогичного периода предыдущего года. За шесть месяцев было продано 18 таких машин. Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказали представители автомобильного интернет-портала «Дром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«Важно отметить, что их доля остается небольшой и продажи измеряются в единицах—десятках. Пик продаж в первом полугодии пришелся на июнь. В июне спрос на электромобили с пробегом по сравнению с маем вырос на 50% (с четырех до шести штук)»,— говорится в сообщении.

За указанный период выросли и продажи гибридных автомобилей — до 37 штук. Прирост — 117%. Максимальный спрос на них пришелся на май. При этом в июне продали лишь семь «гибридов», что на 41% меньше показателя предыдущего месяца.

В целом продажи машин с пробегом в республике за год выросли на 29%, пик пришелся на апрель. В июне спрос на них упал на 4%.