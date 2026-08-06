Экипаж затонувшей «Янины» доставлен в Новороссийск

Все 17 членов экипажа российского контейнеровоза «Янина», затонувшего в Черном море после атаки украинских морских беспилотников, спасены и находятся в Новороссийске. Об этом сообщил Российский профсоюз моряков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Транспортная группа Fesco Фото: Транспортная группа Fesco

Судно пошло ко дну в ночь на 1 августа примерно в 130 морских милях от Новороссийска. 16 членов экипажа подобрал проходивший мимо теплоход Delphinus, ещё одного моряка обнаружила морская авиация Черноморского флота.

По словам председателя первичной профсоюзной организации моряков ПАО «Дальневосточное морское пароходство» Валерия Березинского, моряки чувствуют себя удовлетворительно и занимаются восстановлением документов, затонувших вместе с судном.

По решению профсоюзного комитета каждый член экипажа получит по 100 тысяч рублей. Дополнительную материальную помощь окажет судовладелец — транспортная группа FESCO — в рамках действующего коллективного договора.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что «Янина» являлась гражданским контейнеровозом, перевозившим продукты питания, строительные и отделочные материалы, и находилась в международных водах.

Анна Гречко