Ограничения в аэропорту Сочи задержали вылеты в Турцию, Египет и Израиль

В аэропорту Сочи продолжают менять расписание рейсов после неоднократного введения временных ограничений на работу воздушной гавани. По данным на утро 6 августа, задержаны около 120 рейсов, а восемь самолетов авиакомпаний направили на запасные аэродромы. Однако в пресс-службе аэропорта курорта рассказали «Ъ-Сочи», что обстановка в терминале остается спокойной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Существенные изменения коснулись международных направлений. Почти на 21 час перенесли вылет рейса NE-689 авиакомпании Nesma Airlines в Шарм-эль-Шейх. Самолет должен был отправиться еще 5 августа, однако новое время вылета назначили на утро 6 августа.

Рейс SU-640 авиакомпании «Аэрофлот» в Стамбул также несколько раз переносили. В результате задержка приблизилась к 23 часам. Из-за изменения расписания скорректировали и следующий рейс по этому маршруту, который теперь должен отправиться вечером.

На направлении Сочи—Тель-Авив задержали сразу два рейса. Вылет WZ-931 авиакомпании Red Wings перенесли более чем на 18 часов, а рейс A4-5025 авиакомпании «Азимут» — примерно на три часа.

Более чем на 17 часов изменили расписание рейса WZ-555 в Батуми. Часть пассажиров, следовавших транзитом, не успела на стыковочные рейсы.

На внутренних маршрутах также сохраняются значительные задержки. Самолет авиакомпании «Икар» в Казань отправится более чем на сутки позже первоначального расписания. Несколько рейсов «Аэрофлота» по маршруту Сочи—Шереметьево также выполняются с существенным отклонением от графика.

По информации аэропорта, на 10:00 работа терминала проходила в спокойном режиме. Для пассажиров установили 300 дополнительных мест для ожидания, организовали отдельное помещение для пассажиров с детьми. Авиакомпании занимаются размещением пассажиров задержанных рейсов в гостиницах, а также обеспечивают их напитками и питанием.

«В связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в Сочи авиакомпания корректирует расписание нескольких рейсов. Мы предоставим пассажирам напитки, питание и разместим их в гостинице за счет авиакомпании. Просим с пониманием отнестись к причинам задержек»,— прокомментировали в авиакомпании Red Wings.

Мария Удовик