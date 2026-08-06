Краснодарский край вошел в пятерку регионов по регистрации российского софта

В первом полугодии 2026 года российские разработчики подали в Роспатент более 22,8 тыс. заявок на регистрацию программного обеспечения, баз данных и топологий интегральных микросхем. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 21,3%, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Основную часть обращений составили заявки на регистрацию программ для ЭВМ — 19,7 тыс. Еще около 3 тыс. заявок подали на регистрацию баз данных. На топологии интегральных микросхем пришлось 140 заявок.

По данным Роспатента, Краснодарский край вошел в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заявок на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных. За шесть месяцев разработчики региона подали около 700 заявок.

Лидером по числу обращений стала Москва, где зарегистрировали около 5 тыс. заявок. Второе место занял Санкт-Петербург с 2,5 тыс. заявок, третье — Московская область с 1 тыс. На четвертой позиции расположилась Воронежская область, где подали около 800 заявок. Краснодарский край замкнул первую пятерку.

Руководитель Роспатента Юрий Зубов сообщил, что российские разработчики продолжают занимать ниши, освободившиеся после ухода с рынка компаний из недружественных стран, и активнее инвестируют в собственные проекты. По его словам, в стране разрабатывают отечественные BIM-системы, а также развивается направление программного обеспечения с использованием технологий искусственного интеллекта. Он отметил, что такие решения находят применение в различных отраслях промышленности и науки.

Мария Удовик