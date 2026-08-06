«Лукойл» объяснил закрытие некоторых АЗС в Удмуртии временной модернизацией
Временное закрытие трех заправок «Лукойла» в Удмуртии связано с их модернизацией и реконструкцией, сообщил изданию «Сусанин» представитель топливной компании. Обновляемые АЗС составляют 5% региональной сети.
Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ
«Инвестиции в основной капитал являются неотъемлемой частью развития сети на территории РФ. Ежегодно определенная часть сети АЗС включается в программу реконструкции/модернизации»,— приводят сообщение «Лукойла» в издании.
Обновление оборудования, интерьера и экстерьера необходимо для дальнейшей работы АЗС, уточнили в «Лукойле».
Напомним, вчера врио главы Удмуртии Ольга Абрамова рассказала о существенном сокращении очередей на заправках республики. Ежесуточное потребление топлива сейчас составляет чуть более 1 тыс. т.