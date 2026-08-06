Сочи занял второе место в России по числу уставших жителей

Сочи вошел в топ-3 российских городов по уровню хронической усталости, уступив лишь Москве, следует из исследования группы «Мантера» (есть в распоряжении «Ъ-Сочи»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Согласно исследованию, 16,3% всех «уставших» респондентов проживают в столице РФ. На втором месте — Сочи с 8,7%. Далее следуют Санкт-Петербург (4,3%), Екатеринбург (2,2%) и Тюмень (1,6%). Остальные 66,9% приходятся на жителей Тольятти, Волгограда, Уфы, Казани, Новосибирска, Красноярска и других городов.

Всего в исследовании приняли участие 9358 россиян, 81% из них — женщины.

Среди профессиональных сфер первенство в исследовании разделили специалисты по продажам и граждане, занятые ведением домашнего хозяйства и уходом за детьми, включая находящихся в декретном отпуске — 9,1 и 9,0% респондентов. Следом расположились сотрудники сферы финансов и бухгалтерского учета — 5,1% от общего числа участников. В пятерку наиболее представленных также вошли работники сферы образования (4,3%), медицины (4%) и сферы логистики и курьерской доставки (3,64%).

Среди претендентов на самого уставшего россиянина также присутствовали предприниматели и самозанятые, специалисты по маркетингу, рекламе и PR, сотрудники ресторанной индустрии, консультанты, психологи, инженеры, специалисты по пожарной безопасности, руководители и пенсионеры.

Самыми уставшими россиянами признаны медсестра-анестезист из Набережных Челнов, многодетная мама из Зеленограда и дорожник из Ростова-на-Дону.

Медсестра, вдова, воспитывает маленького ребенка и работает на трех работах. Ее изматывают высокая ответственность за жизни пациентов и чувство вины перед сыном из-за редких встреч. Дорожник укладывает асфальт с 4 утра до 23:00. Дома его ждут обязанности дедушки, а жена жалуется, что почти не видит мужа. Многодетная мама из Зеленограда растит троих детей и работает няней. Признается: мечтает сесть на велосипед и уехать в никуда.

Александра Локтионова