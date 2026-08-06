На Курорте Красная Поляна можно будет увидеть настоящий звездопад Персеиды

В августе Курорт Красная Поляна приглашает гостей стать свидетелями одного из самых красивых астрономических событий года — метеорного потока Персеиды.

Фото: пресс-служба Курорта Красная Поляна

Наблюдать за десятками падающих звезд можно будет в высокогорной долине Цирк-2, где отсутствует световой шум, что делает ночное небо особенно ярким.

Метеорный поток Персеиды ежегодно считается одним из самых зрелищных астрономических явлений. Он образуется, когда Земля проходит через шлейф частиц, оставленных кометой Свифта—Туттля. Попадая в атмосферу нашей планеты, эти частицы сгорают, оставляя яркие световые следы. В период максимальной активности, который в этом году приходится на ночь с 12 на 13 августа, при благоприятных условиях можно увидеть до нескольких десятков метеоров в час.

Лучшие условия для наблюдений создаются вдали от городов, где нет светового шума. Именно поэтому высокогорная долина Цирк-2, расположенная на высоте более 2000 метров над уровнем моря, считается одной из самых удачных площадок для знакомства со звездным небом.

В ночь с 12 на 13 августа в палаточном лагере «Звездная Поляна» для гостей подготовят тематическую программу. Она включает лекцию от астрономов с наблюдениями в телескоп, живое музыкальное сопровождение с участием дудука, электронного пианино и джембе, а также чайную церемонию, которая дополнит атмосферу ночи под открытым небом.

Палаточный лагерь «Звездная Поляна», расположенный в горной долине Цирк-2, предлагает несколько вариантов размещения: гости могут выбрать готовые шатры разной вместимости или арендовать палатку. Для комфортного отдыха здесь предусмотрена необходимая инфраструктура: бойлер с горячей водой, микроволновая печь, розетки для зарядки устройств, пространство для занятий йогой и медитацией, а также другие удобства.

Хотя пик астрономического явления приходится на середину месяца, метеорный поток остается активным до 24 августа. Это значит, что у гостей Курорта Красная Поляна, которые не успеют увидеть звездопад в его максимальной фазе, все еще будет возможность полюбоваться Персеидами в окружении гор.

НАО «Красная поляна», 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Северная, д. 14А, ОГРН:1022302937062

https://krasnayapolyanaresort.ru/