В 11 школах Краснодара откроют медицинские классы

В новом учебном году в Краснодаре в 11 школах откроют десятые классы медицинского профиля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Более 400 старшеклассников Краснодарского края, в том числе учащиеся Краснодара, во время летних каникул приняли участие в проекте «УникУМ – школьники региона», организованном Кубанским государственным медицинским университетом.

Глава Краснодара Евгений Наумов отметил, что проект позволяет школьникам познакомиться с медицинской профессией, образовательным процессом в вузе и сделать выбор дальнейшего направления обучения.

В администрации города сообщили, что открытие профильных классов станет продолжением профориентационной работы. Помимо десятых медицинских классов, около 580 учащихся седьмых классов будут обучаться по медицинскому направлению.

Во время посещения Кубанского государственного медицинского университета глава города ознакомился с учебной базой, посетил библиотеку, музей и научно-технологический центр, где организованы все этапы биотехнологического и фармацевтического производства.

Ранее сообщалось, что до 1 сентября 2026 года в Краснодаре выполнят капитальный ремонт в 44 образовательных организациях: 17 школах, 25 детсадах и двух учреждениях допобразования. Средства выделены из городского, краевого бюджетов и депутатами ЗСК, заключено порядка 90% контрактов. Приоритет — обновление пищеблоков в шести школах и трех детсадах. В остальных учреждениях проведут текущий ремонт кровель, огнезащитную обработку, обрезку деревьев и установку видеонаблюдения, а также отремонтируют объекты культурного наследия.

Мария Удовик