Суд Абакана дал условный срок полицейским, которые выкручивали ухо задержанному

В Хакасии вынесли приговор двум сотрудникам полиции по делу о превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Стражам порядка назначили по четыре года условно с испытательным сроком 2,5 года, сообщила пресс-служба горсуда Абакана. Стажера, который обвинялся следствием в истязании задержанного, суд оправдал в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, за ним признано право на реабилитацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

По материалам дела, сотрудники полиции применили насилие к гражданину, который пытался покинуть помещение для административно задержанных и матерился. Его ударили по шее и затылку, выкручивали ухо.

В сообщении суда указывается, что действия сотрудников полиции дискредитировали и подорвали авторитет УМВД России по Абакану. В судебном процессе они вину по предъявленному обвинению не признали.

Илья Николаев