Организатор легализации мигрантов в Пятигорске получил 5 лет строгого режима

Житель Пятигорска осуждён на 5 лет строгого режима за создание преступного сообщества, организовавшего незаконное пребывание 659 иностранных граждан в России. Об этом сообщила прокуратура Ставропольского края.

Суд в Пятигорске вынес приговор местному жителю, признанному виновным в создании преступного сообщества и организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России.

Осуждённый признан виновным по ч. 1 ст. 210 УК РФ и п. а ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. По материалам дела, с апреля 2022 года по июнь 2024 года руководимое им сообщество обеспечило незаконное пребывание в стране 659 иностранных граждан.

Участники группы помогали иностранцам получать документы о знании русского языка и об отсутствии заболеваний, препятствующих нахождению в России, а также содействовали их трудоустройству и поиску жилья.

С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил фигуранта к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

Тат Гаспарян