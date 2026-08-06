На 18 млн рублей оказали услуг курьерской доставки в Удмуртии за июнь

За июнь в Удмуртии курьерских доставок было оказано на 18 млн руб. Это в сопоставимых ценах на 9,2% больше, чем годом ранее. Относительно мая прирост на 4,6%. Такие данные приводит Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Для сравнения, в Татарстане доставки принесли 172,7 млн руб. За год он увеличился на 26%. В Пермском крае эти показатели ниже — 99,6 млн руб. и прирост 11,7%.

В целом по регионам ПФО рынок курьерских услуг составил 539,8 млн руб. Годичный прирост составил 13,2%, однако относительно мая наблюдается спад на 2,3%.

Напомним, Удмуртия заняла третье место среди субъектов РФ по уровню заинтересованности студентов в работе курьером. Количество откликов на вакансии увеличилось на 44% за полгода.