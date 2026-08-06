Глава стройфирмы в Кузбассе предстанет перед судом по делу о невыплате зарплаты

Следственное управление СКР России по Кемеровской области завершило расследование уголовного дела в отношении директора и учредителя строительной фирмы ООО «Альпина 42». Он обвиняется в невыплате заработной платы сотрудникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, максимальная санкция — три года лишения свободы), сообщили в ведомстве.

Как установило следствие, обвиняемый в период с марта 2025-го по апрель 2026 года умышленно уклонялся от выплаты зарплаты 21 работнику компании. Общая задолженность предприятия перед сотрудниками превысила 3,4 млн руб. При этом, говорится в сообщении регионального управления СКР, фигурант дела имел финансовые возможности для своевременной выплаты зарплаты.

Руководитель «Альпины 42» в ходе следствия признал вину и погасил задолженность по зарплате перед работниками в полном объеме.

По данным «СПАРК-Интерфакс», строительная фирма ООО «Альпина 42» зарегистрирована в Кемерове в 2014 году. Учредитель и директор компании — Владимир Иванов. В 2025 году выручка организации составила 124,6 млн руб., чистая прибыль — 1,7 млн руб.

Михаил Кичанов