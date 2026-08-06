В Приморском, Центральном и Южном районах Новороссийска отключили свет

В Приморском, Центральном и Южном районах Новороссийска произошло отключение электроэнергии. На место направили аварийную бригаду, специалисты выясняют причины нарушения электроснабжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

В МЦУ Новороссийска сообщили, что дополнительная информация о ситуации будет опубликована после получения данных от аварийных служб.

Ранее сообщалось, что 6 августа с 09:00 до 17:00 в Новороссийске возможны ограничения электроснабжения для проведения работ. В список адресов вошли улицы Ореховая, Кирпичная, Ленина, Екатеринодарская и Южная, а также массив Преображенский.

Кроме того, временные ограничения могли затронуть несколько садовых товариществ и хозяйств, среди которых НСТ «Урожай», НСТ «Мечта», НСТ «Краснодарэнергопроект», НСТ «Электрон», КФХ Камфорина К.А., КФХ Кучеренко В.К., К.Х. «Русское поле» и К.Х. «Преображенский».

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре 6 августа с 08:00 до 20:00 временно отключат водоснабжение на нескольких улицах из-за отключения электроэнергии, сообщили в ресурсоснабжающей организации. Без воды останутся дома №13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 39 и 13/5 на улице Лавочкина, а также дом №310 на улице Карасунской, после завершения работ подачу восстановят.

Мария Удовик