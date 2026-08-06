В Дагестане стабилизировалась ситуация на рынке топлива

В Дагестане удалось нормализовать ситуацию с обеспечением автомобильным топливом и сжиженным углеводородным газом (СУГ). Об этом сообщает в пресс-службе правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как отметил врио министра энергетики и тарифов Дагестана Марат Шихалиев, поставки топлива на автозаправочные станции идут в штатном режиме, признаков дефицита нет. При этом на фоне удорожания бензина зафиксирован рост спроса на СУГ — он увеличился приблизительно на 30%, что, в свою очередь, повлияло на ценовую динамику.

В связи с этим ведомство на постоянной основе отслеживает ключевые параметры рынка: объемы поставок, остатки топлива на АЗС, а также биржевые и розничные цены.

Сложности с поставками топлива в южных регионах России наблюдаются с начала лета 2026 года. В Минэнерго РФ связывают перебои с атаками украинских БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса.

Наталья Белоштейн