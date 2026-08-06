В трех районах Новороссийска произошло аварийное отключение электроэнергии
В Приморском, Центральном и Южном районах Новороссийска произошло аварийное отключение электроснабжения. Об этом сообщили в Муниципальном центре управления города.
Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ
По информации МЦУ, аварийная бригада уже направлена на место происшествия. Специалисты устанавливают причины отключения и проводят необходимые работы для восстановления электроснабжения.
Власти пообещали дополнительно проинформировать жителей по мере поступления новой информации о ходе устранения аварии и сроках восстановления подачи электроэнергии.
Ранее в летний период в Новороссийске уже происходили локальные отключения электричества, связанные с авариями на сетях и повышенной нагрузкой на энергосистему в условиях жаркой погоды.