В Нижнем Тагиле возбудили дело после схода трамвая с пассажирами с путей

По факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ после схода с путей трамвая на улице Кулибина, сообщили в управлении СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В ходе следствия допрашиваются очевидцы произошедшего, водитель трамвая, назначаются судебно-медицинские экспертизы в целях установления степени тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших, истребуется документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке населения, проводятся другие следственные действия.

Инцидент произошел 5 августа с трамваем маршрута №12 «Пихтовые горы — улица Островского». Когда он двинулся от остановки, то сошел с рельсов и врезался в опору линии электропередачи. В момент происшествия в салоне находились около 30 пассажиров. Шесть человек, включая двоих детей, обратились за медицинской помощью.

Ирина Пичурина