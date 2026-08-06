На пляжах Анапы разместили указатели с адресами укрытий

На пляжах Анапы появились указатели с адресами ближайших укрытий. Информационные таблички разместили в пляжной зоне 5 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На белом фоне указателей крупно указано слово «Укрытие» и нанесена стрелка с направлением движения. Ниже размещена информация о конкретных местах, где отдыхающие могут укрыться в случае возникновения опасности.

Также в пляжной зоне установили дополнительные информационные стенды «Действия при угрозе атаки БПЛА». На них размещены основные правила поведения при обнаружении беспилотника и объявлении тревоги.

Отдыхающим напоминают, что при возникновении угрозы необходимо выйти из воды и покинуть открытый участок пляжа. После этого следует пройти в ближайшее безопасное место и сообщить о происшествии в экстренные службы.

Туристам рекомендуют заранее ознакомиться с расположением укрытий. При объявлении тревоги не следует оставаться у воды, использовать для защиты навесы или снимать происходящее на телефон.

«Ъ-Кубань» писал, что 3 августа в селе Архипо-Осиповка произошла атака БПЛА. В результате падения обломков погибли семь человек, включая четверых детей, 58 пострадали (из них 12 несовершеннолетних), 21 госпитализирован. Вчера стало известно, что власти Геленджика начали выплаты: семьям погибших — более 1,5 млн руб., пострадавшим — от 313,5 до 627 тыс. руб. в зависимости от тяжести вреда. Первые средства уже перечислены.

Мария Удовик