Четверо человек ранены в результате атаки БПЛА на Ярославскую область
В результате самой крупной атаки беспилотников в Ярославской области пострадали четыре человека, произошло попадание в резервуары нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
«Сегодня в регионе отражена самая крупная атака вражеских БПЛА. Силами ПВО и РЭБ ликвидированы все 93 беспилотника. Жертв нет, осколочные ранения получили четыре человека»,— написал губернатор.
По словам Михаила Евраева, двух женщин и мужчину госпитализировали. Еще одного пострадавшего осмотрели на месте, помощь врачей ему не понадобилась. Результатом атаки также стало возгорание на местном НПЗ.
«Из-за упавших обломков произошло попадание в резервуары нефтеперерабатывающего завода. Спецслужбы работают над ликвидацией возгорания»,— сообщил Михаил Евраев.
Упавшие обломки также попали в три частных дома, после этого произошло возгорание. Из-за атаки в нескольких многоквартирных домах выбило стекла, повреждены личные автомобили ярославцев. Губернатор сообщил об отбое угрозы атаки на территории региона.