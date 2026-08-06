Четверо человек ранены в результате атаки БПЛА на Ярославскую область

В результате самой крупной атаки беспилотников в Ярославской области пострадали четыре человека, произошло попадание в резервуары нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Сегодня в регионе отражена самая крупная атака вражеских БПЛА. Силами ПВО и РЭБ ликвидированы все 93 беспилотника. Жертв нет, осколочные ранения получили четыре человека»,— написал губернатор.

По словам Михаила Евраева, двух женщин и мужчину госпитализировали. Еще одного пострадавшего осмотрели на месте, помощь врачей ему не понадобилась. Результатом атаки также стало возгорание на местном НПЗ.

«Из-за упавших обломков произошло попадание в резервуары нефтеперерабатывающего завода. Спецслужбы работают над ликвидацией возгорания»,— сообщил Михаил Евраев.

Упавшие обломки также попали в три частных дома, после этого произошло возгорание. Из-за атаки в нескольких многоквартирных домах выбило стекла, повреждены личные автомобили ярославцев. Губернатор сообщил об отбое угрозы атаки на территории региона.

Алла Чижова