Появились фото самолета из Ленобласти после крушения в Иркутской области

Первые кадры с места происшествия с легкомоторным самолетом Cessna 182, пропавшим в Иркутской области, появились после эвакуации экипажа. Самолет получил повреждения при столкновении с сопкой, однако находившиеся на борту пилот и летчик-наблюдатель выжили. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Первые кадры с места крушения легкомоторного самолета Cessna 182 Фото: Tg-канал #кобзевнасвязи Фото: Tg-канал #кобзевнасвязи Фото: Tg-канал #кобзевнасвязи Фото: Tg-канал #кобзевнасвязи Следующая фотография 1 / 4 Первые кадры с места крушения легкомоторного самолета Cessna 182 Фото: Tg-канал #кобзевнасвязи Фото: Tg-канал #кобзевнасвязи Фото: Tg-канал #кобзевнасвязи Фото: Tg-канал #кобзевнасвязи

Фотографии с места происшествия предоставили спасатели. На них видно, что воздушное судно получило повреждения, но осталось на месте посадки.

Связь с самолетом Cessna 182, который выполнял работы по авиапатрулированию лесов в Бодайбинском районе, пропала 3 августа. На борту находились командир воздушного судна и летчик-наблюдатель Мамского авиаотделения Иркутской базы авиационной и наземной охраны лесов.

Экипаж удалось обнаружить спустя два дня поисков. Летчики самостоятельно добрались до сопки, собрали радиостанцию и передали свои координаты проходящему самолету. Спасатели доставили их в аэропорт Бодайбо, после чего мужчин направили на медицинский осмотр.

Карина Дроздецкая