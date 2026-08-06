Появились фото самолета из Ленобласти после крушения в Иркутской области
Первые кадры с места происшествия с легкомоторным самолетом Cessna 182, пропавшим в Иркутской области, появились после эвакуации экипажа. Самолет получил повреждения при столкновении с сопкой, однако находившиеся на борту пилот и летчик-наблюдатель выжили. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Фотографии с места происшествия предоставили спасатели. На них видно, что воздушное судно получило повреждения, но осталось на месте посадки.
Связь с самолетом Cessna 182, который выполнял работы по авиапатрулированию лесов в Бодайбинском районе, пропала 3 августа. На борту находились командир воздушного судна и летчик-наблюдатель Мамского авиаотделения Иркутской базы авиационной и наземной охраны лесов.
Экипаж удалось обнаружить спустя два дня поисков. Летчики самостоятельно добрались до сопки, собрали радиостанцию и передали свои координаты проходящему самолету. Спасатели доставили их в аэропорт Бодайбо, после чего мужчин направили на медицинский осмотр.