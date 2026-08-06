Глава СКР получит доклад о деле с неотремонтированной дорогой в Воткинске

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о ситуации с ненадлежащим состоянием дороги после ремонтных работ с водопроводом в Воткинске. Из-за этого затруднено движение для транспорта, экстренных служб и пешеходов. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр СКР Фото: Информационный центр СКР

«После проведения капитального ремонта магистрального водопровода на ул. Гоголя дорожное полотно в нормативное состояние не приведено. В связи с этим проезд транспортных средств, в том числе экстренных служб, и передвижение пешеходов затруднены. Так, пожилые люди длительное время не могут покинуть свои жилые помещения, в том числе для посещения медицинских учреждений»,— говорится в сообщении. В ведомстве отмечают, что об этом стало известно из соцсетей.

При этом обращения в различные инстанции результатов не принесли. СУ СКР по Удмуртии возбудил уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следкома.

Напомним, Александр Бастрыкин также запросил доклад о некачественном состоянии дороги в Балезинском районе, соединяющей деревни Котегово и Падера.