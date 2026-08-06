В Самарской и Ульяновской областях объявлен отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявлен в Самарской и Ульяновской областях в четверг, 6 августа. Об этом сообщили региональные власти.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Работа городского пассажирского наземного транспорта в Самаре возобновлена. Жители могут покинуть укрытия.
Ракетная опасность объявлялась в Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях утром в четверг. Аэропорты приостанавливали работу. В Курумоче эвакуировали пассажиров.