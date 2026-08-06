Оренбуржье с начала года поставило в Китай 30,5 тыс. тонн подсолнечного масла

Оренбургская область наращивает поставки подсолнечного масла в Китай. По данным регионального управления Россельхознадзора, с начала 2026 года на экспорт в КНР отгружено 30,5 тыс. тонн продукции. Все масло было произведено аккредитованными предприятиями области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как следует из данных на официальном портале ведомства, все проверенные образцы соответствовали карантинным фитосанитарным требованиям и нормам безопасности, установленным китайской стороной. На каждую экспортную партию выданы фитосанитарные сертификаты — всего их оформлено более 1,3 тыс.

Двумя месяцами ранее «Ъ-Волга» сообщал, что за первые шесть месяцев регион направил в Китай около 14,4 тыс. тонн подсолнечного масла.

Яна Вежлева