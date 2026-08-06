«Русская Европа» получила 19,7 млрд рублей на строительство ЖК в Ярославле

Банк ДОМ. РФ открыл проектное финансирование в размере 19,7 млрд руб. группе компаний «Русская Европа» для строительства ЖК бизнес-класса «Русская Слобода» в Ярославле. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

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Фото: Русская Слобода | Золотое Сечение | Ярославль, ВКонтакте Визуализация проекта

Фото: Русская Слобода | Золотое Сечение | Ярославль, ВКонтакте

Речь идет о жилом комплексе, который построят в рамках комплексного развития 13-го микрорайона Дзержинского района. Строительство там началось в мае 2026 года, застройщик — ООО СЗ «Альтернатива».

ЖК «Русская Слобода» включает пять корпусов: четыре на 2,2 тыс. квартир и один — на 32 апартамента. Площадь коммерческих помещений составит 12,6 тыс. кв. м. Запланирован паркинг на 694 места. Концепция проекта предусматривает эксплуатируемые крыши и формат «двор без машин».

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что группа компаний реализует в регионе три проекта комплексного развития территорий. Общий объем вложений запланирован в размере 46 млрд руб.

Алла Чижова