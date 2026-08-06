Подозреваемый в краже 2,6 млн рублей потратил деньги на отдых в Новороссийске

Подозреваемый в хищении 2,6 млн руб. у работодателя потратил большую часть денег во время отдыха в Новороссийске. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По версии следствия, 54-летний ранее судимый житель Сибири работал водителем у предпринимателя из Севастополя. Ему поручили забрать посылки с наличными в Симферополе и Феодосии, однако мужчина вскрыл их, похитил деньги, оставил служебный фургон в Керчи и уехал в Новороссийск.

Как сообщили в полиции, в городе-герое подозреваемый несколько дней тратил похищенные средства на отдых, алкоголь и развлечения. Затем он решил вернуться в Крым, рассчитывая, что его не будут искать, однако сразу после возвращения был задержан сотрудниками полиции.

При личном досмотре у мужчины обнаружили около 40 тыс. руб., остальная сумма, по данным МВД, уже была израсходована. Изъятые деньги вернули владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. На время предварительного следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее правоохранительные органы неоднократно отмечали, что значительная часть имущественных преступлений раскрывается благодаря оперативному обмену информацией между регионами, что позволяет задерживать подозреваемых даже после их выезда за пределы субъекта, где было совершено преступление.

Анна Гречко