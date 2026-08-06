В Севастополе открыли свободную продажу топлива на семи АЗС

В Севастополе с 10:00 открыли свободную продажу топлива на семи автозаправочных станциях сети «АТАН». В наличии представлены бензин АИ-95 Ultra, АИ-92, дизельное топливо ДТ Ultra и ДТ. При этом объемы отпуска по всем видам топлива остаются ограниченными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По опубликованной информации, бензин АИ-95 Ultra, АИ-92 и дизельное топливо ДТ Ultra доступны на АЗС №60, расположенной на Качинском шоссе, 2. На АЗС №65 на улице Руднева, 44 реализуют АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. На АЗС №69 на улице Генерала Мельника, 148 в продаже имеются АИ-95 Ultra, АИ-92, ДТ Ultra и ДТ.

На АЗС №81 на улице Хрусталева, 62 отпускают бензин АИ-92. На АЗС №82 на Камышовом шоссе, 7в доступно дизельное топливо. На АЗС №84 на Столетовском проспекте, 5 реализуют бензин АИ-92. Еще одна заправочная станция, где можно приобрести АИ-92, расположена в селе Гончарном на улице Дрыгина, 16. Это АЗС №161.

Одновременно сохраняются действующие ограничения на отпуск топлива. Максимальный объем заправки составляет 20 литров на один автомобиль независимо от вида топлива. Заправка топлива в канистры по-прежнему запрещена.

Свободную продажу топлива организовали на семи автозаправочных станциях, однако отмечается, что объемы топлива на каждой из них остаются небольшими. Поэтому реализация осуществляется с учетом установленных ограничений по объему отпуска.

Ранее сообщалось, что ограничения на продажу топлива в Севастополе ввели после того, как бензовозы не смогли попасть в город. Утром 4 июня губернатор сообщил о приостановке свободной продажи топлива. Тогда автомобилистам разрешили покупать не более 20 литров по ранее приобретенным талонам.

Власти отмечали, что коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт обеспечили необходимым запасом топлива. Также в городе начали разрабатывать систему учета и продажи топлива, чтобы упорядочить его распределение.

Мария Удовик